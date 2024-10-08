"رضوان" تخترق وزارة الأمن القومي الإسرائيلي وتعلن الاستحواذ على بيانات مهمة

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أعلنت الوحدة السيبرانية "رضوان" استهداف وزارة الأمن القومي الإسرائيلي والاستحواذ على الكثير من البيانات الكاملة.

وذكرت الوحدة السيبرانية "رضوان" أن هذه البيانات تضم بيانات المستوطنين والجنود الإسرائيليين إضافة إلى الكثير من الوثائق الأمنية.

وحذرت الوحدة من أن كل الجنود والمستوطنين هم أهداف لها.

وميدانيا يتواصل التصعيد بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيث أطلق حزب الله عددا من الصواريخ باتجاه تل أبيب ومناطق إسرائليلية أخرى.

وفي المقابل يستمر الجيش الإسرائيلي في إصدار بياناته التحذيرية وشن غارات على مناطق متفرقة في لبنان من بينها العاصمة بيروت.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي وسعت إسرائيل نطاق الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.