رموز قد تظهر على شاشات هواتفهكم الخليوية.. بيان هام من وزارة الإتصالات

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أصدرت وزارة الإتصالات بياناً، طمأنت فيه كل مستخدمي الاتصالات الخليوية، أن "الرموز التي قد تظهر على شاشات هواتفهم الخليوية إلى جانب اسم شبكتي شركتي الاتصالات الخليوية تاتش وألفا، لا تدعو البتة للقلق من أي اختراق لهواتفهم".

وأوضحت، أن "كل من رمز 05 415 ورمز 08 415 يعودان إلى شبكات معروفة في لبنان، فيما رمز 30 280 الذي قد يظهر على شاشة الهاتف من حين إلى آخر، فيعود إلى شبكة خاصة قبرصية لا يمكن الولوج إليها".

وعليه تؤكد وزارة الاتصالات، أن "لا خطر على خطوط المستخدمين ولا على شبكتي الإتصالات الخليوية".