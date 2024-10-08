الجيش الاسرائيلي: الفرقة 146 بدأت أمس في عملية برية محددة في منطقة جنوب لبنان

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زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في مشور على حسابه عبر "اكس" اليوم الثلاثاء، أن "الفرقة 146 بدأت أمس في عملية برية محددة في منطقة جنوب لبنان".

وأوضح، أن "قوات الفرقة 146 التي تضم قوات اللواء 2 واللواء 205، بدأت عملية برية محددة الأهداف ومحدودة في القطاع الغربي لجنوب لبنان ضد أهداف وبنى لحزب الله وذلك بعد عام كانت تهم بأنشطة دفاعية على الحدود الشمالية غربية".

وتابع أدرعي، "تعد الفرقة 146 فرقة الاحتياط الأولى التي تنخرط في القتال في جنوب لبنان في اطار حملة سهام الشمال حيث تعمل القوات برفقة قوات مدفعية وقوات إضافية لكشف بنى تحتية للعدو وتدميرها".