سلسلة عمليات للمقاومة في مواقع تابعة للعدو فجرًا

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صدر بيانات عن المقاومة الاسلامية وجاء فيها:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من فجر يوم الثلاثاء 8-‏‏10-2024، تجمعًا لقوات العدو في محيط موقع المرج بصلية صاروخية.‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، *ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين*، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:00) من صباح يوم الثلاثاء 08-10-2024 مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في ديشون بصلية صاروخية.

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:00) من صباح يوم الثلاثاء 08-10-2024 مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في دلتون بصلية صاروخية.

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:00) من صباح يوم الثلاثاء 08-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية.