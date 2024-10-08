فرص الحل الديبلوماسي منعدمة حالياً... دعم اميركي كامل للعملية "الإسرائيلية" في جنوب لبنان

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أبلغت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، أن فرص الحل الديبلوماسي منعدمة حالياً، وخصوصاً انّ اتجاهات الموقف الاميركي غير واضحة حتى الآن».

وعرضت المصادر عينها خلاصة عن محادثات مع مسؤولين اميركيين في واشنطن، تفيد بدعم اميركي كامل للعملية الإسرائيلية في جنوب لبنان، على اعتبار انّ لإسرائيل الحق في تعقّب من يؤذيها».

ولكن في الوقت ذاته لا يقلّلون «من الصعوبات التي تعتري العملية البرية الاسرائيلية في جنوب لبنان. ويرون انّ هذا الأمر لا ينبغي ان يطول كثيراً لأنّ استمرار التصعيد قد تترتب عليه مخاطر وتعقيدات في طريق الحل الديبلوماسي».

وبحسب المصادر، فإنّ هؤلاء المسؤولين يوحون بعدم معرفة المدى الذي ستستمر فيه هذه العملية ويكتفون بالقول: إسرائيل ابلغت واشنطن بأنّ العملية محدودة».