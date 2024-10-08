حسين الحاج حسن: الأولوية لنا ان نوقف العدوان على لبنان

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن إلى أننا نريد ان ندافع عن اهلنا ونريد ان نوقف العدوان البربري على لبنان واللبنانيين، وما زلنا على موقف الاسناد والدفاع عن غزة.



ولفت الحاج حسن في تصريح، الى أن الأولوية لنا ان نوقف العدوان على لبنان وهناك تواصل ونقاش، والمسافة بين حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري صفر وليس هناك أي تباعد، ومع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ليست هناك مسافة.

وتابع “لم أسمع من وزير خارجية إيران عباس عراقجي أنه أعطى اللبنانيين دروساً في المواجهة، بل سمعت منه تأييداً ودعماً للبنان والمقاومة”.



وشدّد على أن الموقف الوطني من بري وميقاتي والوزير السابق وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ومن عدد كبير من الشخصيات مهم جداً على المستوى الإغاثي والإنساني وعلى المستوى السياسي.