عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 8 تشرين الأول 2024

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البناء: أبو عبيدة في سنوية الطوفان يؤكد جهوزية المقاومة لمواصلة حرب الاستنزاف / الاحتلال يعلن توسيع الحرب البرية ويعد المهجرين بالعودة بأقل من عشرين يوماً / صواريخ اليمن وغزة ولبنان إلى تل أبيب… وحيفا ومستوطنات الشمال تحت النار

الجمهورية: واشنطن نسعى لتطبيق الـ 1701

الديار: عام على طوفان الأقصى: «التوحش» يتمدّد ... و«إسرائيل» غير آمنة

التدمير الجوي الممنهج لبيئة المقاومة مُستمرّ... والتقدّم البري مُتعثر

حراك خارجي وداخلي لاستثمار وهم «الهزيمة... وتحذيرات من الفوضى!

النهار: سنة على 8 تشرين: الحرب تلتهب الحكومة تتشدد في تحييد مطار بيروت

اللواء: السؤال الخطير عشية السنة ثانية حرب: مَن يردع نتنياهو؟

الغارات تتجدّد ليلاً على الضاحية والبحرية تتحضر للتدخل.. والخلاف حول شخصية الرئيس في الواجهة مجدداً

l'orient le jour: Washington met le Liban face à une seule alternative : la reddition du Hezbollah ou l’invasion terrestre

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يشنّ غارات متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت

«حزب الله» يطلق نحو 135 صاروخاً على إسرائيل

الأنباء الكويتية: في ضوء إصرار طرفي القتال على تحقيق أهدافهما.. والحكومة اللبنانية تضع المطار في عُهدة الجيش

سنة على «جبهة الإسناد»: حرب واسعة.. ولا مساعي لوقف إطلاق النار



الوطن السورية: بعد مرور عام على حرب الإبادة والمجازر وإجرام إسرائيل … المقاومة مستمرة ولا تراجع..