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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 8 تشرين الأول 2024

8
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال مرجع سياسي إن المبادرات السياسية الداخلية في لبنان هي جدية بالقدر ذاته الذي يبدي فيه المعنيون بالتجاوب معها تجاوبهم وهي مشروطة بهذا التجاوب. فما لم يتوحّد اللبنانيون بوجه العدوان وما لم يتوافقوا على أن الأولوية لوقف النار، وعندها يتم انتخاب رئيس توافقي وبدء التفاوض على تطبيق القرار 1701 حول لبنان، وفق ما ورد في البيان الرئاسي الفرنسي الأميركي ومعه القرار 2735 حول غزة، فلن يكون هناك رئيس توافقي وانتخاب رئيس تحت نار العدوان كما يدعو الأميركي يعني سعياً لاستثمار الحرب في الخيار الرئاسي وجعل وقف النار ثمناً لهوية الرئيس المنتخب. وهذا ما لن يحدث على الإطلاق.

كواليس
توقّع خبير عسكري أن لا يتأخر كيان الاحتلال عن بدء الهجوم البرّي الكبير لأن التأخير يجعل الروح المعنويّة للقوات التي حشدها تتآكل من جهة ويمنح المقاومة فرصة التنكيل بهذه القوات وإمساك زمام المبادرة بالاستنزاف سواء للعمق أو لقوات النخبة التي تحاول إحداث اختراق على الحافة الأماميّة وتوقع أن تفتح المقاومة مجالاً للقوات الضخمة المتقدّمة للدخول الى بقعة جغرافيّة تسمّى عسكرياً بمنطقة القتل، حيث تكون المنازلة الكبرى.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
يدرس مرجع روحي كبير إمكانية طرح مبادرة وطنية تُلاقي البيان الثلاثي الذي أُعلن من عين التينة وتضمن موافقة علي وقف النار والعودة إلى تنفيذ القرار ١٧٠١ والإسراع في إنتخاب رئيس الجمهورية!


غمز
بلغ عدد السيارات التي دخلت بيروت في الأيام الأخيرة حوالي ٤٥ ألف سيارة، مما تسبب بإزدحامات خانقة في عدد من المناطق، زاد من حدتها غياب رجال السير شبه الكامل عن الشارع!



همس
إتخذ مسؤول بارز تدابير إستثنائية للحد من حركته الميدانية بعد تلقيه تحذيرات ذات مضمون أمني في ظل الظروف المعقدة الراهنة!

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