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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

يشير خبراء عسكريون لـ”البناء” الى أن تسلل الجيش الإسرائيلي من خلف قوات “اليونفيل” يؤكد إقرار الجيش الإسرائيلي بالعجز عن الدخول الى الجنوب في ظل المقاومة الشرسة على طول الحدود، لافتين الى أن المواجهات على أكثر من محور بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله يشير الى أن الحزب على مقربة من ربح المعركة البرية بعدما تعرّض لضربات كبيرة في الحرب الأمنية والاستخبارية والتكنولوجية، ما يمكنه من استعادة جزء هام من توازن القوى، وبمقدوره تعديل التوازن لصالحه إذا صمد فترة طويلة في الميدان واستوعب كل حرب الاغتيالات لقيادييه وحرب التدمير لبيئاته الحاضنة.

وشددت مصادر ميدانية لـ”البناء” الى أن “المقاومة تستطيع الصمود لأطول فترة ممكنة وهي استعادت زمام المبادرة خاصة في المواجهة البرية”، مشددة على أن “العدو لن يستطيع الدخول كما يريد الى الليطاني وما بعد الليطاني بل سيعود محملاً بالنعوش الى كيان الاحتلال، كما أن المقاومة لم تستخدم سوى جزء يسير من قوتها وقدراتها وتمتلك الكثير من أوراق القوة والمفاجآت لكن استخدامها مرتبط بإدارة المعركة وحسابات الميدان”.

كما شددت المصادر على أن “الكلمة للميدان وهو الفصل والفاصل الذي يحدّد مسار المعركة ومصير الأهداف الإسرائيلية من هذا العدوان والتي ستسقط في وقت قريب”.