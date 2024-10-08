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الأنباء الكويتية: لم تدخل المفاوضات الخاصة بالوصول إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و ««حزب الله» على جبهة لبنان مراحل متقدمة، ذلك ان كلا من الجانبين مصر على تحقيق أهدافه، إسرائيل بمواصلة ضرب ما تقول انها البنية التحتية والعسكرية للحزب في جميع المناطق، وهي استهدفت مساء الأحد بلدتي كيفون (غارتان) في قضاء عاليه حيث سقط ستة قتلى، ثم جارتها بلدة القماطية بضربة على شقة سكنية.

في المقابل يواصل «حزب الله» تأكيد حضوره في الميدان، بالتحام مباشر بين مقاتليه والجنود الإسرائيليين في البلدات الجنوبية، سعيا منه لإظهار انه تجاوز الضربات الإسرائيلية الكبرى التي وجهتها إسرائيل اليه، وتوجتها باغتيال الأمين العام للحزب حسن نصرالله في 27 سبتمبر.