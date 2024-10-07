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جمعية My Beirut أقامت قداسًا إلهيًا في حريصا على نية السلام في لبنان

7
OCTOBER
2024
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في خطوة تعبّر عن الأمل والرجاء، أقامت جمعية My Beirut يوم الأحد ٦ تشرين الأول الساعة السادسة مساءً قداسًا إلهيًا في بازيليك كنيسة سيدة لبنان في حريصا على نية السلام في لبنان ، حضر القداس مجموعة من المؤمنين وأعضاء الجمعية وقدموا صلواتهم على نية المرضى والمهجرين والنازحين والجرحى الذين عانوا ولا يزالون يعانون من آثار الحرب والأزمات الإقتصادية والحياتية.
ترأس القداس قدس الأب يونان الذي سلط الضوء في عظته
على معاناة العديد من الأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة، كما تضمنت الصلوات تضرعات من أجل النازحين الذين اضطروا للبحث عن ملاذات جديدة بعيدًا عن قراهم بسبب الأحداث الأليمة.
خلال القداس قدمت النيات من اجل السلام كمطلب أساسي لاستقرار المجتمع ولتحقيق مستقبل أفضل لأولادنا.

في ختام القداس، دعا المسؤولون في جمعية My Beirut المؤمنين إلى مواصلة الصلاة والعمل من أجل نشر قيم السلام والمحبة.

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