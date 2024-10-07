هيئات البترون وطرابلس والشوف في التيار الوطني الحر قدمت مساعدات صحية وغذائية وجالت على مراكز الإيواء

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نظمت هيئة قضاء البترون في التيار الوطني الحر حملة لجمع مساعدات للأهالي النازحين من الجنوب بيروت والبقاع في مكتب القضاء، وتعمل الهيئة على توزيعها على مراكز الإيواء تباعا.وشكرت الهيئة من قدم الدعم والمساندة.

وفي الاسبوع الثاني من النزوح عملت هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر على تلبية الحاجات من فرش ومواد غذائية وتنظيف التي طُلبت منها من قبل المدارس.

كما زار وفد من الهيئة معهد اكرم عويضة في الميناء وتم الاتفاق مع مدير المعهد على تخصيص يوم صحي مع تقديم الادوية للمحتاحين.

ومن جهة ثانية اهتمت هيئة قضاء طرابلس بحاجات النازحين في منازل ضمن جبل محسن ومجدليا حيث قدمت لهم الفرش والاغطية والحصص الغذائية ومواد التنظيف والالبسة، كما عملت على تلبية حاجات الأهالي النازحين عند اقاربهم من التيار في طرابلس.

ومن جهته وبعد العدوان الاسرائيلي الذي طال منطقة الجية في الساحل الشوفي ليل السبت، زار منسق هيئة قضاء الشوف السيد مارك عون برفقة عضو مجلس القضاء السيد جو الهاشم مراكز الإيواء في الساحل الشوفي للاطمئنان على الأهالي الجنوبيين، وذلك بالتعاون مع منسقي هيئات الدامور والناعمة المحليين السيدة مايا عقل والسيد يوسف مطر، وتم تقديم ما يلزم من المساعدات.

وأشارت هيئة قضاء الشوف النظر إلى تعاون اهلنا الجنوبيين في المطابخ الميدانية من ناحية التحضير والتوزيع، وانتهت الجولة بزيارة اهلنا التياريين..

وفي المانيا نظمت الجالية اللبنانية وقفة تضامنية مع لبنان للمطالبة بوقف الحرب عليه. وقد شارك في الوقفة منسق التيار الوطني الحر في المانيا رفيق حجازي وعدد كبير من التياريين والمؤيدين له. الوقفة التي حملت عنوان "أوقفوا الحرب عن لبنان" بمشاركة عدد كبير من كافة الجمعيات والقوى اللبنانية أضيئت في خلالها الشموع من

قبل الأطفال الذين عبروا ببراءتهم عن وجع كبير لرؤية اطفال لبنان يعانون جراء الحرب والدمار.