living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئات البترون وطرابلس والشوف في التيار الوطني الحر قدمت مساعدات صحية وغذائية وجالت على مراكز الإيواء

7
OCTOBER
2024
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 نظمت هيئة قضاء البترون في التيار الوطني الحر حملة لجمع مساعدات للأهالي النازحين من الجنوب بيروت والبقاع في مكتب القضاء، وتعمل الهيئة على توزيعها على مراكز الإيواء تباعا.وشكرت الهيئة من قدم الدعم والمساندة.

وفي الاسبوع الثاني من النزوح عملت هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر على تلبية الحاجات من فرش ومواد غذائية وتنظيف التي طُلبت منها من قبل المدارس.
كما زار وفد من الهيئة معهد اكرم عويضة في الميناء وتم الاتفاق مع مدير المعهد على تخصيص يوم صحي مع تقديم الادوية للمحتاحين.
ومن جهة ثانية اهتمت هيئة قضاء طرابلس بحاجات النازحين في منازل ضمن جبل محسن ومجدليا حيث قدمت لهم الفرش والاغطية والحصص الغذائية ومواد التنظيف والالبسة، كما عملت على تلبية حاجات الأهالي النازحين عند اقاربهم من التيار في طرابلس.

ومن جهته وبعد العدوان الاسرائيلي الذي طال منطقة الجية في الساحل الشوفي ليل السبت، زار منسق هيئة قضاء الشوف السيد مارك عون برفقة عضو مجلس القضاء السيد جو الهاشم مراكز الإيواء في الساحل الشوفي للاطمئنان على الأهالي الجنوبيين، وذلك بالتعاون مع منسقي هيئات الدامور والناعمة المحليين السيدة مايا عقل والسيد يوسف مطر، وتم تقديم ما يلزم من المساعدات.
وأشارت هيئة قضاء الشوف النظر إلى تعاون اهلنا الجنوبيين في المطابخ الميدانية من ناحية التحضير والتوزيع، وانتهت الجولة بزيارة اهلنا التياريين..

وفي المانيا نظمت الجالية اللبنانية وقفة تضامنية مع لبنان للمطالبة بوقف الحرب عليه. وقد شارك في الوقفة منسق التيار الوطني الحر في المانيا رفيق حجازي وعدد كبير من التياريين والمؤيدين له. الوقفة التي حملت عنوان "أوقفوا الحرب عن لبنان" بمشاركة عدد كبير من كافة الجمعيات والقوى اللبنانية أضيئت في خلالها الشموع من
قبل الأطفال الذين عبروا ببراءتهم عن وجع كبير لرؤية اطفال لبنان يعانون جراء الحرب والدمار.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   