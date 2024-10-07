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تقرير لجنة الطوارئ الرقم 12: حركة النزوح مستمرة و6 رحلات جوية إضافية من الامارات

7
OCTOBER
2024
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 وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 12 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن جاء فيه:

خلال ال 48 ساعة الماضية تم تسجيل 190 غارة جوية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9263 إعتداء.
صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 48 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 47 شهيداً و207 جرحى ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2083 شهيداً و9869 جريحاً.
لتاريخه تم فتح 973 مركزاً لاستقبال النازحين منها 773 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.
تستمر حركة النزوح من المناطق التي تتعرض للاعتداءات اليومية إذ وصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 179500 نازح في مراكز الايواء (37000 عائلة) وتسجلت النسبة الأعلى في جبل لبنان وبيروت.
وزعت الهيئة العليا للإغاثة لتاريخه 23165 فراشاً وبطانية على النازحين في مراكز الايواء في مختلف المحافظات.
تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.
من تاريخ 23 أيلول لغاية 5 تشرين الأول سجّل الامن العام عبور 300774 مواطناً سورياً و 102283 لبنانياً إلى الأراضي السورية.
ستتولى لجنة الطوارئ الوزارية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين على صعيد المحافظات ضمن آلية واضحة وشفافة حددت في الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ضمن اطار الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الامارات لتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية في ظل التحديات الراهنة في لبنان، أعلنت دولة الامارات عن تسيير 6 رحلات جوية إضافية لنقل المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني وذلك إضافة إلى المساعدات التي جرى تخصيصها بقيمة 100 مليون دولار. كما أعلن عن تقديم حزمة مساعدات اغاثية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار الى النازحين من الشعب اللبناني إلى سوريا.
تسلمت وزارة الصحة شحنة مساعدات من الادوية والمستلزمات الطبية تزن 25 طناً مقدمة من منظمة "اليونيسف" بتمويل من الحكومة البريطانية وهي تمثل الجزء الثالث من شحنة اجمالية تبلغ 70 طناً حيث وصل جزء منها أمس.

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