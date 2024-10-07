ضابط ميداني في المقاومة: العدو الإسرائيلي يحاول الإتخاذ من قوات اليونيفل دروعا بشرية للتغطية على فشله في التقدم

A + A -

صرّح ضابط ميداني في المقاومة الإسلامية لقناة الميادين:

- أبلغ مجاهدو المقاومة الإسلامية نهار أمس الأحد، عن رصدهم لتحرك غير اعتيادي لقوات العدو الإسرائيلي خلف موقع عسكري لقوات اليونيفل الدولية في خراج بلدة مارون الراس الحدودية في جنوب لبنان.

- طلبت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية من المجاهدين التريث وعدم التعامل مع التحرك حفاظًا على حياة جنود القوات الدولية.

- يحاول العدو الإسرائيلي الإتخاذ من قوات اليونيفل الدولية دروعا بشرية للتغطية على فشله في التقدم باتجاه القرية، خصوصاً بعد محاولاته الفاشلة والمتكررة في أكثر من محور للتقدم باتجاه مارون الراس وخسارته العشرات من جنوده بين قتيل وجريح.