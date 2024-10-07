"من خط نهر الاولي جنوبًا"... تحذير إسرائيلي "عاجل" للمتواجدين على شاطئ البحر!

A + A -

كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الاثنين، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "تحذير عاجل للمستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد او لأي استعمال آخر من خط نهر الاولي جنوباً".

وأضاف، "نشاط حزب الله يجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده حيث سيعمل في الوقت القريب في المنطقة البحرية ضد أنشطة حزب الله".

وختم، "من أجل سلامتكم امتنعوا عن التواجد في البحر أو على الشاطئ من الآن وحتى اشعار اخر، التواجد على الشاطئ وتحركات القوارب في منطقة خط نهر الأولي جنوبًا يشكلان خطرًا على حياتكم".