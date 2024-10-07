قوى الامن: تدابير سير على الطريق البحرية قرب الكونسرفاتوار

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اعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة في بيان، بانه ستقوم إحدى الشركات بالعمل على تنفيذ الواجهات الخارجية العائدة لبناء "الكونسرفاتوار" الكائن على الجهة الجنوبية الغربية من الطريق البحرية في محلة انطلياس، لذلك وبناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتم اقفال الطريق الثانوية في المكان، وتحويل السير الى المسالك الأخرى، اعتباراً من تاريخ اليوم 7-10-2024 ولمدة 3 أشهر.