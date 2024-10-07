بيان من مستشفى الرسول الاعظم بعد الكلام عن خروجه من الخدمة...!

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يتردد وينتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي خبر خروج مستشفى الرسول الأعظم عن الخدمة بعد اشتداد القصف والغارات الصهيونية الأخيرة على ضاحية بيروت الجنوبية العزيزة ومحيطها.

إنّ إدارة مستشفى الرسول الأعظم تؤكد على أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة و قد تناقلته وسائل إعلامية ومنصات بعد اقتراب بعض الغارات من مكان المستشفى على طريق المطار وساهمت وسائل التواصل بانتشاره دون تدقيقٍ أو تحقيق.

إننا ندعو أهلنا وشعب المقاومة الى عدم تصديق أو المساهمة في نشر أي أخبار تتعلق بالمستشفى ونشاطها وعملها إلا التي تصدر عبر المستشفى ومنصاتها الرسمية.

دمتم في رعاية الله وحفظه.