أين هو قآاني... هذا ما كشفه نائبه اليوم!

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أعلن نائب قائد فيلق القدس الإيراني إيرج مسجدي أن قائد الفيلق إسماعيل قاآني "بصحة جيدة"، وذلك بعدما قال مسؤولان أمنيان إيرانيان لرويترز أمس الأحد إن الاتصال فقد بقاآني منذ ضربات على بيروت أواخر الأسبوع الماضي.



ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسجدي القول، في إشارة إلى قاآني، "إنه بصحة جيدة ويمارس أنشطته. البعض يطلبون منا إصدار بيان... لا يوجد ما يدعو لذلك".



وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أنه تم نقل رسالة من قاآني إلى مؤتمر للتضامن مع الأطفال الفلسطينيين عُقد اليوم الاثنين في طهران، مضيفة أن القائد لم يتمكن من الحضور "بسبب وجوده في اجتماع مهم آخر".