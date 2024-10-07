توضيح صادر عن شركة طيران الشرق الاوسط حول أسعار بطاقات السفر

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اعلنت شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان انه" توضيحاً للمراجعات التي وردتنا حول أسعار بطاقات السفر، يهم الشركة أن تعلن أن أقصى أسعار لبطاقات السفر التي باعتها منذ بداية فصل الصيف لغاية تاريخه هي الأسعار الواردة في الجدول التالي و التي تتضمن جميع الضرائب و الرسوم:



درجة رجال الأعمال إتجاه واحد الدرجة السياحية إتجاه واحد

سعر البطاقة سعر البطاقة المنطقة الوجهة

510 215 الشرق الأوسط القاهرة

358 233 الشرق الأوسط عمان

528 290 الشرق الأوسط النجف

525 310 الشرق الأوسط بغداد

530 330 الشرق الأوسط إربيل



1,052 437 الخليج العربي أبو ظبي

1,052 437 الخليج العربي دبي

765 470 الخليج العربي جدة

917 477 الخليج العربي الدوحة

803 478 الخليج العربي الدمام

930 524 الخليج العربي الرياض

1,036 607 الخليج العربي الكويت



326 211 أوروبا لارنكا

519 256 أوروبا يريفان

630 287 أوروبا أثينا

630 330 أوروبا اسطنبول

1,047 482 أوروبا بروكسل

- 490 أوروبا دوسلدورف

848 495 أوروبا فرانكفورت

1,145 506 أوروبا مدريد

- 535 أوروبا كوبنهاغن

993 538 أوروبا ميلانو

993 538 أوروبا روما

1,345 588 أوروبا لندن

1,343 605 أوروبا جينيف

1,320 670 أوروبا باريس



1,872 919 أفريقيا أبيدجان

1,875 957 أفريقيا أكرا

1,993 1,029 أفريقيا لاغوس

*الأسعار تشمل جميع الضرائب والرسوم.

يطلب من جميع مسافرينا الكرام الذين تعرضوا لعملية استغلال، تبليغ:

- دائرة علاقات الزبائن في شركة طيران الشرق الأوسط custrel@mea.com.lb

أو

- نقيب أصحاب وكالات السياحة والسفر في لبنان السيد جان عبود عبر البريد الإلكتروني التالي: jean.abboud@cts.com.lb

مع تزويد كافة المعلومات المتعلقة بالشخص أو بمكتب السفر الذي أتم عملية إصدار بطاقة السفر"