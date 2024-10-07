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توضيح صادر عن شركة طيران الشرق الاوسط حول أسعار بطاقات السفر

7
OCTOBER
2024
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اعلنت  شركة طيران الشرق الاوسط  - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان انه" توضيحاً للمراجعات التي وردتنا حول أسعار بطاقات السفر، يهم الشركة أن تعلن أن أقصى أسعار لبطاقات السفر التي باعتها منذ بداية فصل الصيف لغاية تاريخه هي الأسعار الواردة في الجدول التالي و التي تتضمن جميع الضرائب و الرسوم: 
            
درجة رجال الأعمال إتجاه واحد     الدرجة السياحية إتجاه واحد          
سعر البطاقة    سعر البطاقة    المنطقة    الوجهة
510    215    الشرق الأوسط    القاهرة
358    233    الشرق الأوسط    عمان
528    290    الشرق الأوسط    النجف
525    310    الشرق الأوسط    بغداد
530    330    الشرق الأوسط    إربيل
                
1,052    437    الخليج العربي    أبو ظبي
1,052    437    الخليج العربي    دبي
765    470    الخليج العربي    جدة
917    477    الخليج العربي    الدوحة
803    478    الخليج العربي    الدمام
930    524    الخليج العربي    الرياض
1,036    607    الخليج العربي    الكويت
                
326    211    أوروبا    لارنكا
519    256    أوروبا    يريفان
630    287    أوروبا    أثينا
630    330    أوروبا    اسطنبول
1,047    482    أوروبا    بروكسل
-    490    أوروبا    دوسلدورف
848    495    أوروبا    فرانكفورت
1,145    506    أوروبا    مدريد
-    535    أوروبا    كوبنهاغن
993    538    أوروبا    ميلانو
993    538    أوروبا    روما
1,345    588    أوروبا    لندن
1,343    605    أوروبا    جينيف
1,320    670    أوروبا    باريس
                
1,872    919    أفريقيا    أبيدجان
1,875    957    أفريقيا    أكرا
1,993    1,029    أفريقيا    لاغوس

*الأسعار تشمل جميع الضرائب والرسوم.  
 يطلب من جميع مسافرينا الكرام  الذين تعرضوا لعملية استغلال، تبليغ:
-  دائرة علاقات الزبائن في شركة طيران الشرق الأوسط  custrel@mea.com.lb  
أو
- نقيب أصحاب وكالات السياحة والسفر في لبنان السيد جان عبود عبر البريد الإلكتروني التالي: jean.abboud@cts.com.lb 
مع تزويد كافة المعلومات المتعلقة بالشخص أو بمكتب السفر الذي أتم عملية إصدار بطاقة السفر"

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