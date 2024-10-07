إنذار عاجل جديد من أدرعي إلى سكان هذه القرى!

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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس وقال: "انذار عاجل الى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: صربين, مروحين, شيحين,ام التوت, ام توته, بستان, الزلوطية, يارين, الضهرية, مطمورة, الجبّين, طير حرفا, أبو شاش, علما الشعب, الناقورة, عين شمع وراس الباضة, مجدل زون, المنصوري, المقصبة, مزرعة بيوت السياد, السماعية, رشيدية, عين بعال, البازوريه, الحنيّة."

وأضاف :"نشاط حزب الله يجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة، جيش الدفاع لا يريد المساس بكم. من أجل سلامتكم يجب عليكم إخلاء منازلكم فوراً والتحرك فورا شمالي نهر الاولي. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته او أسلحته يعرض حياته للخطر. -انتبهوا - ممنوع عليكم التوجه جنوباً. اي تحرك لجهة الجنوب يعرض حياتكم الى الخطر. سوف نخبركم متى عليكم العودة الى منازلكم عندما يحين الوقت لذلك."