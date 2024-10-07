الصفدي من السراي: الأردن يقف إلى جانب لبنان وسيواصل تقديم المساعدات

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أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من السراي ان "الأردن يقف إلى جانب لبنان وسيواصل تقديم المساعدات".



وقال "ندعم كل الجهود اللبنانية لتعزيز الوضع الداخلي السياسي، ونشجع على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ونحن لا نتدخل بهذا الملف".



واضاف "العدوان يجب ان ينتهي فورا وعلى المجتمع الدولي أن يفرض وقف إطلاق النار على إسرائيل في غزة ولبنان، والأردن على استعداد لتقديم المساعدات لمواجهة العدوان والإستباحة لسيادة لبنان".



وأكد الصفدي أن الأردن لن يسمح لاحد باختراق أجوائه ويُهدد امن الاردنيين، وهذا ما تم ابلاغه لاسرائيل ولايران.



ورأى أن "إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية هذا العدوان والتصعيد في المنطقة وأي تصعيد جديد".