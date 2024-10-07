بالصور - وقفة تضامنية للجالية اللبنانية في المانيا للمطالبة بوقف الحرب على لبنان

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نظمت الجالية اللبنانية في المانيا وقفة تضامنية مع لبنان للمطالبة بوقف الحرب عليه. وقد شارك في الوقفة منسق التيار الوطني الحر في المانيا رفيق حجازي وعدد كبير من التياريين والمؤيدين له. الوقفة التي حملت عنوان "أوقفوا الحرب عن لبنان" بمشاركة عدد كبير من كافة الجمعيات والقوى اللبنانية

أضيئت في خلالها الشموع من قبل الأطفال الذين عبروا ببراءتهم عن وجع كبير لرؤية اطفال لبنان يعانون جراء الحرب والدمار.



كما تخلل الوقفة بث عدد من الاغاني الوطنية اللبنانية، سعيا لإيصال رسالة للعالم ورفع الصوت عالياً لوقف الحرب عن بلدنا.