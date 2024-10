Bassil: Frente a Israel, no podemos sino adoptar una posición responsable independientemente de los cálculos internos, la reunión con Berri dejó caer las condiciones para el diálogo y lo importante es elegir un presidente de consenso

A + A -

El jefe del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, subrayó que con cada pérdida que recae sobre una región del Líbano, toda la población libanesa sufre, señalando que "nos enfrentamos a Israel, que tiene una historia bien conocida en el Líbano y en la región, y frente a eso, nosotros como libaneses no podemos sino adoptar una postura responsable, independientemente de todos los cálculos internos y de todas las diferencias políticas entre nosotros y Hezbollah".

Bassil subrayó que la reunión tripartita de Ain al-Tineh no le molestaba en el fondo, pero en la forma parecía una provocación, señalando que, al fin y al cabo, ésta es la autoridad que gobierna hoy el Líbano y debe asumir su responsabilidad, subrayando que nadie puede eximir a los cristianos de su papel. Subrayó la inaceptabilidad de aprovechar la situación militar exterior para rechazar un presidente para cualquiera de los libaneses. Subrayó que "en el Movimiento Patriótico Libre tendemos la mano a todos los objetivos del Líbano, como hicimos con los suníes durante el asesinato de Rafik Hariri, así que ¿cómo no vamos a estar hoy con los chiíes?".

En una entrevista con Nada Andraos de LBC, Bassil señaló que "no podemos dejar de pensar en cómo preservar la existencia del Líbano cuando Israel, sus funcionarios y todo el pensamiento bíblico expresan su opinión sobre el Líbano y cómo enseñan a sus hijos que el Líbano es suyo y que no debe existir".

Bassil explicó: "El contenido de la declaración emitida por la reunión tripartita de Ain al-Tineh no sólo cuenta con nuestro apoyo, sino que hablé de su contenido el día del martirio del secretario general de Hezbollah, Sayyed Hassan, cuando me referí a tres necesidades que se mencionan exactamente en la declaración de Ain al-Tineh: la unidad nacional y la prevención de los enfrentamientos, y aquí el expediente de los refugiados es esencial en este campo, en segundo lugar el alto el fuego y la aplicación de la 1701, y en tercer lugar la elección del presidente." Dijo: "En el fondo, no hay ningún problema, al contrario, pero en la forma, la escena fue provocadora".

Bassil añadió al hablar de esta reunión". Dijo "este es el poder que gobierna el Líbano y esta es su forma real y los cristianos no pueden estar fuera del papel histórico fundador del Líbano y nadie puede ausentarlos ni estarán ausentes", añadiendo: "En un momento dado, los cristianos no son visibles en la decisión, pero el destino del Líbano no puede determinarse sin ellos", considerando que "éste es el poder que gobierna hoy y debe asumir su responsabilidad, y nosotros tenemos el deber nacional de expresarles nuestro apoyo cuando nos necesiten".

Dijo: "Con la ausencia del presidente de la República, deben haberse dado cuenta de que ellos solos no pueden llevar esta 'carga', y hay un presidente del país que debe estar a la cabeza de esta tarea, y con los demás cargos constitucionales, deben compartir la responsabilidad para que podamos salvar al país".

Bassil reveló que habló con el presidente del Parlamento, Nabih Berri, en su reciente reunión "con toda franqueza y sinceridad porque el momento es insoportable y él es consciente", explicó: "Le dije que esta carga no la puede llevar él solo a la luz de la gran conspiración contra el Líbano, y los resultados de la reunión fueron buenos, especialmente en el tema de la presidencia de la República cuando se dieron las condiciones para el diálogo, y lo importante es que lleguemos a un resultado para la elección y trabajemos para asegurar 86 votos, no para la elección, sino para que haya quórum para la sesión."

Señaló: "El tercer punto, que es el más importante, es el consenso sobre el presidente y que nadie le imponga un presidente a nadie". Y añadió: "Aquí no queremos que nadie busque ayuda del exterior e imponga un presidente como resultado de su creencia de que existen nuevos equilibrios militares que le permiten imponer un presidente". Añadió: "Le dije explícitamente al presidente Berri que no acepto que, como resultado de una situación militar externa, se pueda explotar e imponer un presidente a cualquiera de los libaneses".

Bassil hizo hincapié en la necesidad de mitigar el daño israelí, diciendo: "Quien se regocije en este asunto hoy y mañana pagará el precio por ello y no habrá aprendido de las experiencias pasadas. Señaló que "con este discurso, hace un guiño a todos aquellos que pensaron que tratar con el mundo exterior reforzaba su situación interna y luego se dieron cuenta de que ese mundo exterior les abandona".

En respuesta a una pregunta, Bassil señaló que está "haciendo un guiño al canal de algunos cristianos que, en 1982, tenían números, armas, dinero, fuerza y apoyo del exterior, y en ese momento Israel estaba en Beirut y Estados Unidos y las fuerzas internacionales estaban en el Líbano, y pasaron por opciones que llevaron a la elección de presidentes, pero en la práctica no pudieron gobernar", explicó: "Esta experiencia demostró que aunque Israel alcance su objetivo, no significa que pueda continuar, y la ocupación no puede durar".

Subrayó que "somos un pueblo libanés que convivirá con los demás", y añadió: "A los que dibujan nuevos mapas y dónde vivirá la comunidad chií, les digo que el libanés de cualquier secta no es un sirio para volver a Siria ni un palestino para volver a Palestina, así que debemos pensar en cómo construir un futuro con él y viviremos con él y debemos pensar en cómo construiremos un futuro con él y no en cómo masacrarlo o debilitarlo."

Sobre la posibilidad de que Estados Unidos aproveche la situación por la que atraviesa Líbano para impulsar a su candidato presidencial, el general Joseph Aoun, Bassil subrayó que "nuestra posición es conocida sobre estas clasificaciones e independientemente de nuestro desacuerdo político no trivial con el dúo chií que ha surgido en los últimos dos años sobre el principio de la construcción del Estado, la asociación y la estrategia de defensa, pero esto no significa hoy imponer a los libaneses un presidente de fuera", señalando que una buena salida del entendimiento con Berri o de la declaración tripartita es la elección de un presidente de consenso.

Añadió: "Si este asunto se hubiera acordado antes, habríamos evitado muchas cosas, pero ahora se ha reconocido y debe tratarse sobre esta base", y se preguntó: "¿Puede alguien llegar a la presidencia y ser capaz de gobernar mientras una gran parte de los libaneses está en su contra?".

Enfatizó que "no importa quién sea el presidente, no impediremos su llegada porque la presencia de un presidente es mejor que su ausencia, pero la pregunta que se le hace a él o a otros es cómo llegará a la presidencia y una gran parte de los libaneses está en su contra? ¿llegará y tendrá éxito independientemente de nuestra posición sobre él?, y entonces los días demostrarán lo rápido y severo que será el fracaso." Subrayó que "desde el principio, hemos tenido una postura positiva hacia los candidatos y una postura negativa hacia los demás, y no tenemos un candidato para nosotros, sino que tenemos una expresión de una postura o en contra simplemente como equipo político que representa al pueblo que tiene una postura natural sobre cualquier derecho constitucional."

Preguntado sobre si el presidente del Partido de las Fuerzas Libanesas, Samir Geagea, se considera el candidato alternativo a Joseph Aoun, Bassil señaló que "él expresa lo que considera, y cada uno tiene su elección política y nacional y cosecha los resultados de ella", señalando que "nuestra elección nacional se deriva de nuestras convicciones y del interés de nuestro pueblo".

Añadió: "Nuestro estrecho interés nos dicta que no deberíamos tener esta posición hoy porque es perdedora, pero yo no pienso en el interés de mi equipo sino en el del pueblo libanés que está vinculado a él porque las luchas están presentes para aparecer entre nosotros en cualquier momento, lo que nos destruye y nos lleva a la guerra civil".

Bassil pidió la rápida elección de un presidente, diciendo: "Nosotros, como órgano político del Movimiento, nos estamos reuniendo, comunicando y evaluando, y la verdad es que no tenemos un candidato, pero tenemos apoyo para algunas personas y ningún apoyo para otras". Señaló que "estamos en un proceso de consulta bilateral para elaborar una lista de quiénes son aceptables de cada equipo y quiénes son rechazados de cada equipo para ver al final a dónde llega la intersección entre todas las facciones, y si va a llevar a la intersección en más de un nombre para que haya espacio para una elección real para el presidente y yo estoy con el consenso y si no, vamos a un consenso amplio."

Sobre la posibilidad de una reunificación cristiana para poder llegar a la elección de un presidente, Bassil deseó que "haya una conciencia cristiana y un sentido nacional y que debemos converger en los principios básicos que preservan nuestra existencia y la existencia del país." Dijo: "Estamos tomando la iniciativa y poniéndonos en contacto con todo el mundo y no tenemos nudos ni problemas con nadie", señalando que "apostar a que no se pondrán de acuerdo es incorrecto porque se han puesto de acuerdo en el pasado y pueden volver a hacerlo, pero lo importante es que nos pongamos de acuerdo en lo que une y no en lo que divide".

Bassil vió que "es el campo y la ecuación militar la que puede detener la guerra, y sus elementos son conocidos, ya sea por tierra o por una mayor intervención en esta guerra, que no puede ser detenida por un presidente de la República. Hizo un llamamiento a la preparación porque la guerra será larga y cada día surgirán de ella nuevas manifestaciones", señalando que “debemos prepararnos en muchos ámbitos, como la cuestión educativa”. Y añadió: "Debemos pensar que tenemos un año escolar para los estudiantes que no debemos perder, y así es como estamos resistiendo, y debemos dar espacio y libertad a las escuelas".

Bassil subrayó que "somos conscientes de la dificultad de la situación para Hezbollah, pero ellos formarán parte de la decisión relativa a la presidencia, ya sea directamente o a través del Presidente Berri, a quien ellos encargaron esta cuestión, como sabíamos antes del martirio de Sayyed Hassan Nasrallah y antes del gran ataque contra el Líbano," señalando que "no estarán ausentes de la decisión."

Bassil dijo, refiriéndose a la declaración del líder revolucionario iraní Ali Jamenei y del ministro de Asuntos Exteriores de Irán: "Irán no puede luchar con nosotros y nosotros no podemos ser combustible para él y si le preocupa, tiene sus medios y una de las razones por las que estaba en contra de la unidad de las arenas es que hice la pregunta sobre las otras arenas, es decir, Siria, Irak e Irán".

Añadió: "Esta estrategia no puede recaer únicamente sobre los hombros de Líbano y los libaneses", y subrayó que "los libaneses no quieren esta guerra", dijo: "Pero la cuestión no es con Irán o el Líbano, sino con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que se considera el nuevo Ben Gurion de Israel y ésta es su oportunidad de serlo, y tiene la cobertura militar para continuar esta batalla".

Expresó su convencimiento de que "Netanyahu ampliará aún más su guerra" y subrayó que "la cuestión es que el otro bando es el agresor, en contra de todas las leyes humanitarias internacionales, que está destruyendo" añadió: "¿Creemos que todos los centros son de Hezbollah y sabemos cuántos edificios son alcanzados y son residenciales sólo porque el objetivo es aterrorizar a la gente, desplazarla y golpear a la sociedad libanesa entre sí?", concluyendo que "se trata de un proceso de desplazamiento forzoso cuyo objetivo es golpear al pueblo libanés entre sí".

Bassil recordó que lleva años hablando de enfrentarse a Israel con un Estado fuerte y ahora hemos llegado a lo que hemos llegado, diciendo: "No podemos detener a Netanyahu, sino proteger a nuestra sociedad desde dentro, y ya hemos dicho en el pasado que la resistencia sola no puede ganar, sino que debe trabajar con el Estado".

Subrayó que el Movimiento Patriótico Libre trabaja con todas las regiones, tanto con las que fueron desplazadas como con las que resistieron, y dijo: "Rmaysh está herida, y no me olvido de Ain Ibl, Dibel y Qulaia, los héroes que han anunciado hoy que se quedarán en su tierra, y de toda la gente del sur que se quedó, y les decimos que vosotros sois los verdaderos héroes, ¡todo lo que estemos con vosotros en pensamiento y comunicación es pequeño frente a vuestra firmeza!".

Bassil concluyó subrayando: "A pesar de la amenaza, insistieron en quedarse, y estas personas están defendiendo todo el Líbano con su diversidad, y porque somos poderosos como pueblo, resistiremos, y hemos pasado por días más difíciles, y con nuestra solidaridad mutua, volveremos a la victoria."