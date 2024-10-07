عودة وزير الخارجية الفرنسية الى بيروت مشروطة؟

A + A -

قالت مصادر ديبلوماسية اوروبية لـ«الجمهورية»، انّ عودة وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو الى بيروت كانت واردة قبل الخميس الماضي، بعدما تبين له انّ المسؤولين اللبنانيين لم يوفقوا بعد في اتخاذ بعض المواقف المطلوبة، ليس على المستوى الفرنسي فحسب إنما على المستوى الدولي، نتيجة المشاورات التي رافقت النداء الاميركي ـ الفرنسي ـ الدولي الذي أُطلق من نيويورك نهاية الشهر الماضي، قبل أن تبدا جولته المبرمجة سلفاً في المنطقة، والتي شملت حتى الأمس الرياض وتل أبيب قبل ان يزور عمان والقاهرة.

وانتهت المصادر الى القول، انّه وإن طرأ اي تقدّم فقد يعود الى بيروت، مع انّ عودته مستبعدة في ظل التصعيد العسكري في الجنوب وعدم القدرة على تثبيت وقف النار واستحالة الفصل بين الوضع في جنوب لبنان وغزة.