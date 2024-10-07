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على صعيد الاستحقاق الرئاسي، جرى اتصال هاتفي قبل يومين بين الرئيس نبيه بري والموفد الفرنسي جان إيف لودريان، تمّ خلاله البحث في تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان، كذلك ثمّن لودريان الموقف المتعاون لبري من أجل إنهاء الشغور الرئاسي على قاعدة انتخاب رئيس توافقي للجمهورية.

وضمن سياق متصل، قالت اوساط سياسية مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ بري أبدى مرونة كافية لتسهيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، مشيرةً الى انّ تخلّيه عن التمسك بإجراء حوار يسبق جلسة انتخاب الرئيس ودفعه نحو اعتماد الخيار التوافقي، يعكسان تحسساً بالمسؤولية وبدقة المرحلة الحالية، والمطلوب من الآخرين ملاقاته في هذا المنحى الإيجابي للمبادرة من دون إبطاء إلى انتخاب رئيس لا يشكّل تحدّياً لأحد، خصوصاً انّ معالجة تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان وتحصين الجبهة الداخلية في هذه الظروف الخطرة يستوجبان ملء الشغور في قصر بعبدا.