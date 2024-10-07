عناوين الصحف ليوم الاثنين 7 تشرين الأول 2024

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الأخبار: إسرائيل جنّت: عربدة شاملة

الأميركيون (وأنصارهم) يستعجلون انتخاب عون | نتنياهو لماكرون: نساعدكم في لبنان







الديار: في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى: المقاومة تستنهض قواها للمواجهة

شكل الردّ «الإسرائيلي» على ايران يُحدّد مصير المنطقة

الملف الرئاسي... دقت ساعة البحث بالأسماء



البناء: طهران تعيد فتح مطاراتها مع تراجع خطر العدوان لتعثر قواعد العدو ودفاعاته الجوية / غارات الاحتلال تستخدم اليورانيوم والقنابل العنقودية الضخمة في قصف الضاحية / صواريخ المقاومة تُصيب حيفا وطبريا والدفاعات تفشل في اعتراضها… وإصابات



اللواء: الإحتلال يعلن 3 مستعمرات منطقة عسكرية.. والغارات متواصلة على الضاحية و الجبل

انقطاع الإتصال بصفي الدين وقآني .. مخاوف في إسرائيل من تسلل مقاتلين إلى داخل الحدود



النهار: ذكرى 7 تشرين: "طوفان غزة" يغمر لبنان أيضاً! كارثة نزوح أكثر من مليون تُنذر باهتزازات أمنية



الجمهورية: حبس أنفاس إنتظارًا للرد الإسرائيلي

بري: الموازين لم تتغيّر



l'orient le jour: L'armée israélienne effectue plusieurs frappes sur la banlieue sud de Beyrouth et le caza de Aley ; Haïfa touchée par 5 roquettes | Jour 366 de la guerre

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: غارات إسرائيلية ليلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت



الأنباء الكويتية: ميقاتي قدّر موقف ماكرون.. والراعي وعودة طالبا بانتخاب الرئيس

الساحل من شماله إلى جنوبه اهتز بارتدادات الغارات الإسرائيلية على الضاحية

الوطن السورية: الاحتلال واصل قصف الضاحية والجنوب.. والمقاومة تمنع أي تقدم بري … طهران مستعدة للرد على أي عدوان.. والعالم يترقب