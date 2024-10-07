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الأنباء الكويتية: حياتيا، شهدت المناطق اللبنانية البعيدة عن مسرح العمليات العسكرية حركة لرواد المقاهي والمطاعم، وإن كانت أقل مما كانت عليه في الأيام العادية.

وسجل حضور كثيف في مقاهي برمانا وساحل انطلياس وجل الديب في المتن الشمالي من قبل أهالي المنطقة الذين تفادوا التوجه إلى مناطق بعيدة ككسروان وجبيل والبترون خصوصا. في حين كان العدد في جبيل مقبولا، وكذلك في البترون، علما ان المنطقتين الأخيرتين عرفتا حركة خفيفة جدا يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي، قاربت طاولة واحدة يوم الثلاثاء في ساحة الأونيسكو بجبيل الممتدة من مقبرة السنة حتى كنيسة مار يوحنا المعمدان. فيما تناثر عدد قليل في بعض مقاهي البترون الأربعاء، وقد أقفل معظمها في ساعات مبكرة من السهرة.