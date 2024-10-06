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عمان وباريس تدعوان إلى "إنهاء التصعيد الإقليمي"

6
OCTOBER
2024
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دعا وزيرا خارجية الاردن أيمن الصفدي وفرنسا جان-نويل بارو في ختام مباحثات في عمان الأحد إلى "إنهاء التصعيد الإقليمي للحؤول دون انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة". 
     
وقال بيان لوزارة الخارجية الاردنية إن الوزيرين أكدا خلال محادثاتهما في مقر وزارة الخارجية الأردنية في عمان "ضرورة الوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، وحذرا من خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة".
     
وشددا على "ضرورة إنهاء التصعيد الإقليمي للحؤول دون انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة"، مع "ضرورة إيصال مساعدات إنسانية فورية وكافية إلى غزة وإلى لبنان"، مؤكدين "استمرار تعاون البلدين في جهود توفير هذه المساعدات".
     
كما أكدا "أهمية دعم لبنان وأمنه واستقراره ومؤسساته الدستورية بما في ذلك انتخاب رئيس جديد، وتطبيق القرار 1701 بالكامل".
     
ورحب الصفدي بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت الى الكفّ عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للقتال في غزة، مشددا على "ضرورة توسعة هذه الخطوة لتشمل وقفاً شاملاً لتزويد السلاح لإسرائيل". 

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