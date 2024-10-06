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وزير الاتصالات: نعمل حالياً لتأمين الانترنت!

6
OCTOBER
2024
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس جوني القرم البيان التالي: "تعمل وزارة الاتصالات حالياً لتأمين الانترنت لطلاب المدارس والأساتذة الذين يبلغ عددهم حوالي ٣٣٠ ألف تلميذ وأستاذ بطلب من وزارة التربية، وقد تواصلت وزارة التربية مع شركتي الخليوي تاتش وألفا وهيئة أوجيرو حيث تم البحث في كل السبل الآيلة إلى المساهمة في تسهيل التعليم عن بعد في هذه الظروف القاهرة التي يمرّ بها لبنان.

وعليه طلبت وزارة الاتصالات من وزارة التربية تزويدها بالأرقام التي سيستخدمها الطلاب والأساتذة، وفي الوقت ذاته تدرس شركتا الخليوي تاتش وألفا تأثير هذا القرار على أداء شبكتيها، وعليه فانه من المنتظر من وزارة التربية تزويد شركتي الخليوي وبأسرع وقت ممكن، بكل الأرقام التي ستستخدم المنصة من جهة، وتحديد الوقت الثابت من النهار، من جهة أخرى، سيما وأن الضغط كبير جداً على شبكتي الخليوي نتيجة نزوح عدد كبير من المواطنين من المناطق الساخنة إلى المناطق الأكثر أماناً، كما أنه ينتظر من وزير التربية إصدار القرار خطياً وعرضه على مجلس الوزراء ليتم تصديقه، خصوصاً وأن هذا القرار يؤثّر على مدخول الخزينة. 

بالإضافة إلى ذلك، حددت وزارة التربية الـ IP الخاصة بمنصة "مدرستي" على تطبيق TEAMS لكي تتمكن شركتا الخليوي من اعطائهم فرصة الاتصال بالانترنت من دون تكلفة، بانتظار تحديد أوقات التعليم عن بعد وأرقام الأساتذة والتلاميذ من قبل وزارة التربية. وما إن تتحدّد كل هذه المتطلبات التقنية، فان شركتي الخليوي تحتاج إلى حوالي 48 ساعة لتشغيل هذه الخدمة.

علماً أن وزارة الاتصالات تبحث وسائل أخرى لتسهيل عملية التعليم عن بُعد عن طريق الشبكة الثابتة (اوجيرو) وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت".

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