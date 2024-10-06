غادة شريم: لإعادة الإشارة الزرقاء إلى قلعة بعلبك التي قد تردع اسرائيل عن قصفها!

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كتبت الوزير السابقة غادة شريم عبر منصة إكس وقالت: "سعادة المحافظ بشير خصر، كنت ناشدت وزير الثقافة في شهر نوفمبر الماضي عدم ازالة الاشارة الزرقاء عن قلعة بعلبك لاهميتها ، فبدونها يفقد الموقع الاثري حق الحماية من قبل القانون الدولي في حال استهدف من احد الدول المتصارعة … موقف الوزير كان يومها اعتراضا على صمت الدول على مجازر غزة … نتمنى عليكم اعادة الاشارة التي قد تردع اسرائيل عن قصف القلعة اذ انها حينها ستحسب حساب ملاحقتها دوليا بجرم هدم التراث العالمي @UNESCO نحنا امام عدو مجرم ليس لديه قيم ثقافية وانسانية."