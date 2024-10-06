أدرعي إلى سكان هذه القرى: "عليكم إخلاء منازلكم والتحرك فورًا"!

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أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ افيخاي ادرعي بيانًا عاجلًا إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: حولا , ميس الجبل, بليدا, محيبيب, شقرا, برعيشت, مجدل سلم, قبريخا, كونين, بيت ياحون، جميجمه, الطيري, بني حيان, التمريه , تولين, دير سريان, القصير, بفليا, جبل العدس, بياض, صربين, برج رحال, عين بعل, الرشيديه, حنيه، "لإخلاء منازلهم والتحرك فورًا شمالي نهر الاوليّ".



وكتب عبر اكس: "

أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا.



كل من هو موجود في القرب من عناصر حزب الله أو منشآته او اسلحته يعرض حياته الى الخطر.



سكان القرية, عليكم إخلاء منازلكم والتحرك فورًا شمالي نهر الاولي.



انتبهوا - ممنوع عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك لجهة الجنوب يعرض حياتكم الى الخطر. سوف نخبركم عن الوقت المناسب والآمن للعودة الى منازلكم."