هذا ما قرره وزير التربية بشأن انطلاق العام الدراسي

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي تحديد بدء العام الدراسي الرسمي يوم الاثنين 4 تشرين الثاني.

وأشار في مؤتمر صحافي، إلى "الإجازة للمدارس الخاصة التعليم عن بُعد وفق إمكاناتها المتاحة"، لافتاً إلى أنّ "قرار التدريس الحضوريّ يكون على كامل مسؤولية من قرّره".

وأكّد الحلبي أنّ "المدارس الرسمية والمؤسسات التربوية الخاصة لم تكن بمنأى عن الكابوس الكبير ومئات المدارس تحوّلت إلى ملاذات آمنة فتحت أبوابها للنازحين"، مضيفاً: "كان لا بدّ لنا من التشاور مع الأسرة التربوية ومع المرجعيات الوطنية والأمنية والجهات الدولية من أجل تأمين دعم لخطة الوزارة لإنقاذ العام الدراسي".

ولفت إلى أنّ "عدداً من المدارس الخاصة يعتبر أن المرفق التربوي يجب ألا يتوقف رغم الظروف الحالية"، مشدداً على "السعي كي لا نحدث فجوة بين التلامذة".

وشدّد الحلبي على "الحرص على إنقاذ العام الدراسي"، آملاً "بأن تنجح القيادات الوطنية والدول الصديقة في الوصول الى وقف لإطلاق النار"، مناشداً "الغيارى على التربية وعي دقة الحالة الراهنة وصعوبة الخيارات المتاحة والحرص على استمرارية التعليم وعدم خسارة العام الدراسي".

وأوضح الحلبي أنّ الجامعة اللبنانية تستمر في مرحلة التوقف عن التدريس على أن تستكمل التحضيرات لإطلاق العام الجامعيّ.

وأعلن العودة للتعليم في الجامعات الخاصة ابتداء من غد الاثنين "تقررها الادارة مع الاخذ بالاعتبار أوضاع التلامذة وقرار التعليم عن بعد أو حضوريًا، تقرره الجامعات على مسؤوليتها".

وشدد على وجوب تقيّد المدارس الخاصة بقانون قيمة الاقساط مع الاخذ بعين النظر وضع البلاد تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.