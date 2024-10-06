كرامي: جبهة الإسناد لم تورّط لبنان إنما أخّرت الحرب على البلاد لمدّة عام والحرب طويلة

A + A -

اعتبر النّائب فيصل كرامي أن "التوسع في الحرب كان متوقّعًا ، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارته لديهم أهداف لم تتحقق بعد لذا فهم بحاجة إلى توسيع وإطالة الحرب أكثر".

وشدد في حديث إلى برنامج "لقاء الأحد" عبر "صوت كل لبنان"، على أن "مواجهة إسرائيل تكون بالوحدة الوطنية وتجنب المشاكل الداخلية".

وأشار إلى أن "جبهة الإسناد كانت تحاول أن تزيل الكأس عن اللبنانيين"، لافتًا إلى أن "عدم تحقيق الأهداف في غزة وجّه الإسرائيلي الى لبنان واليوم لبنان يتعرّض للغزو".

ورأى أن "جبهة الإسناد لم تورّط لبنان إنما أخّرت الحرب على البلاد لمدّة عام".

ولفت كرامي إلى أن "لبنان منذ العام 2006 يلتزم تطبيق القرار 1701 وخصوصا بانتشار الجيش في الجنوب. فالجيش اللبناني منتشر حتى الآن في بعض المناطق في الجنوب والمشكلة ليست بإرسال الجيش بل في تسليحه".

وأكّد كرامي ألا متابعة جدية لموضوع النازحين والدولة هي المسؤولة عن هذا الموضوع، معتبرًا أن وضع النازحين يحتاج الى المزيد من التنظيم لأن الحرب طويلة.