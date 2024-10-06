نقابة الممرضات والممرضين تطالب بحماية القطاع الصحي

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طالبت نقابة الممرضات والممرضين المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومجلس التمريض الدولي في بيان، ب"التدخل سريعا والضغط على العدو الإسرائيلي لتحييد القطاع الصحي من الحرب المدمرة التي لم توفر بشرا أو حجرا، وقد وصل العدوان الى القطاع الصحي بإستهداف المستشفيات التي بدأت تخرج عن الخدمة وبإستهداف الأطباء والممرضات والممرضين والمسعفين بتحد صارخ للقوانين والمواثيق الدولية".

وكانت النقابة حذرت منذ أيام من خطورة التطورات المتسارعة التي حصدت لغاية تاريخه عددا كبيرا من أرواح العاملين في القطاع الصحي والمسعفين و"لم يعد بالإمكان الصمود في المناطق الساخنة من أجل إنقاذ الجرحى وخاصة أن حياة الممرضات والممرضين أصبحت بخطر".

وناشدت النقابة جميع المعنيين العمل فورا لوقف النار، وطالبت الشركاء في القطاع الصحي وجوب توحيد الجهود ورفع الصوت قبل فوات الأوان، حمى الله لبنان واللبنانيين.