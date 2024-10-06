الوافدون اللبنانيون أكثر من 82 ألفاً وأكثر من 226 ألف عائد سوري

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الوطن السورية: أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة رئيس اللجنة العليا للإغاثة في تصريح لـ«الوطن» أنه من الواضح أن الاستجابة الطارئة للوافدين اللبنانيين والسوريين تسير بشكل جيد، موضحاً أنه من خلال خطط اللجنة يتم تزويد المحافظات بما يتوافر من المساعدات الإنسانية الغذائية والصحية وغيرها، مشيراً إلى جهود الوزارات الأخرى من الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة فيما يتعلق بالفنادق، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لجهة تأمين الخبز، بمعنى أن كل الحكومة تعمل في هذا السياق لتأمين الاحتياجات.

وبتكليف من رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي تفقد وزيرا ‏الداخلية اللواء محمد الرحمون ولؤي خريطة وزير الإدارة المحلية والبيئة ‏ومحافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل، مراكز الإيواء للوافدين من الأشقاء ‏اللبنانيين في بلدة السيدة زينب بريف دمشق. ‏

وتم الاطلاع خلال الجولة على الخدمات المقدمة للوافدين والاستماع منهم ‏إلى ملاحظاتهم، كما تمت زيارة عدد من المرضى والاطمئنان على حالتهم ‏الصحية. ‏

وتم التأكيد على تقديم كل الخدمات والتسهيلات اللازمة للأشقاء اللبنانيين ‏القادمين إلى القطر والجاهزية التامة لتأمين متطلباتهم وتوفير الخدمات ‏اللوجستية والصحية. ‏

وأشار خريطة إلى أنه يوجد الكثير من العائلات المستضافة في المنازل والفنادق، إضافة إلى أنه يوجد عائلات في أماكن أخرى تابعة لمحافظة ريف دمشق، مؤكداً أنه يوجد في المحافظة وهي الحامل الأكبر ما يلامس 200 ألف من وافدين لبنانيين وعائدين سوريين.

وبين خريطة أنه تم خلال الجولة زيارة الوافدين والاستماع لهم والاطلاع على احتياجاتهم في مختلف المجالات.

ورغم استهداف العدو الإسرائيلي للطريق الدولي الواصل إلى معبر المصنع من الناحية اللبنانية استمر توافد اللبنانيين والعائدين السوريين إلى معبر جديدة يابوس، وأكد مصدر بإدارة الهجرة والجوازات أنه دخل أمس من المعابر الحدودية 3155 وافداً لبنانياً و5700 عائد سوري في إحصائية غير نهائية، وأشار المصدر في تصريح لـ«الوطن» أنه بلغ عدد الوافدين اللبنانيين أكثر من 82 ألفاً وأكثر من 226 ألف عائد سوري.

من جهتها أكدت منظمة الهلال الأحمر السوري توافد آلاف الأشخاص على معابر جوسية والدبوسية ومطربة وجسر القمار والعريضة الذين يحاولون بشتى الوسائل الوصول إلى مكان آمن لهم ولأطفالهم.

وبينت المنظمة وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية أن متطوعي الهلال الأحمر يواصلون نقل العائلات العالقة إلى معبر جديدة يابوس بعدما خرج الطريق بين سورية ولبنان عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي له.

من جهتها أعلنت رئاسة مجلس الوزراء استمرار عملية إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 46/م لعام 2020 وتعديلاته المتضمن تصريف مبلغ 100 دولار أميركي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي إلى الليرة السورية من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية من المعابر والمنافذ الحدودية مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة حصراً، ولمدة عشرة أيام من تاريخه.