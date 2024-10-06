عناوين الصحف ليوم الأحد 6 تشرين الأول 2024

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النهار: تدفُّق لافت للمساعدات يُسابق تدحرج الحرب... مصير صفي الدين غير مُعلَن واستهداف المدنيين يتصاعد



الديار: حزب الله يصدّ هجمات العدو البرية والجيش «الاسرائيلي» يعترف: ثمن الحرب باهظ

حركة ناشطة لانتخاب رئيس توافقي وبكركي تتزود بالاسماء المرشحة ومنها قائد الجيش

ضوء اخضر اميركي للعدو مهّد لاغتيال نصرالله وقيادات حزب الله وشن العدوان البري

الشرق الأوسط السعودية: غموض حول مصير هاشم صفي الدين... وغارات إسرائيلية تحاصر موقع استهدافه

المعلومات تتراوح بين مقتله وفقدان الاتصال به

الأنباء الكويتية: عشية وصول وزير الخارجية الفرنسي حاملاً أفكاراً جديدة

إسرائيل توسع اعتداءاتها إلى البداوي وتستطلع القدرات القتالية على الحدود وجنبلاط يحث على قبول «تسوية رئاسية»

الوطن السورية: عراقجي أكد من دمشق وجود مبادرات لوقف إطلاق النار واستعداد بلاده للرد على أي اعتداء … الرئيس الأسد: محور المقاومة قادر على ردع العدو وإفشال مخططاته وسيبقى قوياً