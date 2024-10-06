تدفُّق المساعدات إلى لبنان

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

وسط هذه الأجواء، برز تطور لافت للغاية تمثل في تدفق المساعدات الواردة من عدد من الدول العربية بسرعة وكثافة بما عكس ضمناً عاملين اثنين: الأول ضخامة الحاجة الى هذه المساعدات نظرا الى كثافة حجم النزوح والدمار ، والثاني التحسب لاتساع الحرب والعمل تاليا على تسريع إيصال المساعدات.

وقد تلاحق هبوط الطائرات التي تنقل المساعدات في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وكان أضخمها المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة اذ هبطت تباعا امس أربع طائرات عملت على نقل المساعدات التي قررتها الإمارات وهي بقيمة 100 مليون دولار ، كما وصلت مساعدات من مصر والأردن وكان في استقبالها الوزراء ناصر ياسين، فراس الأبيض، امين سلام، ورئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.