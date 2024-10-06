"بصليات صاروخية"... استهدافات بالجملة للحزب!

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 من فجر يوم الاحد 6-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية وأصابوه إصابة دقيقة.
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:35 من فجر يوم الاحد 6-10-2024، تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة ومحيطها بصلية صاروخية كبيرة وأصابوها إصابة دقيقة.
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وأثناء محاولة قوات العدو الإسرائيلي إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في مستعمرة المنارة عند الساعة 12:45 من فجر يوم الاحد 6-10-2024، استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بصلية صاروخية.