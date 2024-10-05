أنشطة مستمرة للجان التيار الوطني الحر المركزية وهيئات الأقضية في دعم الأهالي النازحين

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تفقدت اليوم لجنة الطوارئ الطبية في التيار الوطني الحر مركز إيواء في قضاء المتن واطلعت على الأوضاع الصحية للمهجرين النازحين من بيوتهم وقدمت لهم بعض النصائح لحياة صحية سليمة، بحضور النائب ادغار طرابلسي، نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية الأستاذ غسان الخوري، منسق هيئة قضاء المتن المهندس إيلي الخوري ،الدكتور ريتا بولس منسقة هيئة الأطباء ، الدكتور وليم معوض منسق المهن الطبية ،منسقة هيئة المنصورية، المكلس، الديشونية السيدة ليليان حاموش وأعضاء من هيئة الطوارئ الطبية، وكذلك أعضاء من لجنة الإغاثة في هيئة قضاء المتن

وفي زحلة تابعت هيئة القضاء والهيئات المحلية العمل على جمع المساعدات الإنسانية وتقديمها للنازحين من أهالي القرى التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي والقصف ولجأت إلى مراكز الإيواء.

و تمّ توزيع مواد تنظيف ومواد غذائية وخبز وماء ووجبات سريعة ساخنة وملابس وفرش وأغطية، وللأطفال ألعاباً ومجموعات قصصية.

كما تعمل هيئة قضاء زحلة على التواصل مع الدوائر المعنية لتأمين معاينات طبية للعائلات. وكذلك تسلمت المساعدات من مركزية "التيار" وتمّ فرزها وتوزيعها على 9 من مراكز الإيواء في زحلة.

وشكرتْ هيئة قضاء زحلة جميع مَن قدّم وساعد وعمل على توزيع المساعدات، وتحثّ على التكاتف والتعاون في هذه الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان.



كما واصلت هيئة قضاء عكار جهودها في إطار حملة "كن عونا". فتابعت عملها في إطار استقبال وتنظيم المساعدات العينية تحضيراً لتوزيعها على الأهالي الوافدين من مناطق العدوان المهجرين من بيوتهم.

واستمرت هيئة قضاء الشوف من جهتها بالتعاون مع منسقي وأعضاء الهيئات المحلية بمساعدة الأهالي الذين توجهوا قسراً الى القضاء وذلك في بلدتي جون والمطلة وتقديم ما يلزم من مواد غذائية ولوجستية وغيرها.

وأكدت الهيئة مواصلة الوقوف الى جانب الأهالي الشوفيين والجنوبيين النازحين.

وكانت هيئة صور - بنت جبيل في التيار أعلنت أنه بعد تواصل قيادة التيار وهيئة قضاء بنت جبيل - صور مع وزير الشؤون الاجتماعية د. هيكتور حجار لتأمين بعض الاحتياجات الأساسية وضمان صمود الأهالي في البلدات الحدودية، انطلقت اليوم السبت ثلاث شاحنات محملة بالمساعدات في اتجاه بلدة رميش.

وشكرت هيئة -صور - بنت جبيل الوزير حجار على دعمه واهتمامه بالمنطقة وأهاليها في هذا الظرف البالغ الصعوبة، وتتمنى متابعة الوزارة لاحتياجات المناطق اللبنانية كافة.