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المساعدات الإنسانية مشكورة، لكنَّ المساعدة على وقف العدوان هي الأساس. وفي انتظار بلورة المساعي المبذولة في هذا الإطار، وآخرها اتصال بين وزيري الخارجية الأميركية والسعودية، ولقاء بين الأخير ونظيره الفرنسي، الذي بدأ جولة في المنطقة، تقوده إلى إسرائيل الإثنين، انتقل وزير الخارجية الإيرانية اليوم من بيروت إلى دمشق، حيث كشف أن دولاً تبذل الجهود لوقف النار في لبنان وغزة معاً، بما يشير إلى أن محاولة فصل الجبهات، لا تزال متعثرة، ما يعني حتماً أن الحرب مستمرة حتى إشعار آخر.



واليوم، وعلى وقع غارات الموت التي لم توفر منطقة لبنانية، ولاسيما الضاحية الجنوبية، وفيما نقلت وكالات الأنباء الأجنبية عن مصدر بارز في حزب الله فقدان الاتصال مع رئيس مجلسه التنفيذي السيد هاشم صفي الدين منذ غارة المريجة ليل الخميس-الجمعة الماضي، وفيما وصل قائد القيادة المركزية الأميركية إلى تل أبيب لإجراء مشاورات في شأن الرد الإسرائيلي على إيران، جددت إسرائيل تهديداتها للبنان بشكل غير مسبوق.

وفي هذا الاطار، شدد رئيس الاركان الاسرائيلي خلال اجتماع للقيادة العامة للجيش على جوب مواصلة الضغط على حزب الله، وتسديد ضربات إضافية ومتواصلة له بلا أي تساهل، ومن دون السماح له بأي فترة حتى للتنفس. اما قائد القيادة الشمالية، فأجرى تقييماً على الارض مع قائد لواء غولاني، ومقاتلي اللواء أثناء نشاطهم البري في جنوب لبنان. وخلال الزيارة، شدد على أهمية نشاط المقاتلين في الخدمة النظامية والاحتياط، الذين يشكلون جزءًا أساسيًا في القتال ويواصلون مهمتهم لتغيير الواقع الأمني، وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم، كما نقل عنه المتحدث باسم الجيش، مكرراً تهديداته لحزب الله ولبنان، ومؤكداً الاستمرار في المعركة حتى تحقيق الاهداف المرسومة.