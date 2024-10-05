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تابعت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر والهيئات المحلية العمل على جمع المساعدات الإنسانية وتقديمها للنازحين من أهالي القرى التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي والقصف ولجأت إلى مراكز الإيواء.

و تمّ توزيع مواد تنظيف ومواد غذائية وخبز وماء ووجبات سريعة ساخنة وملابس وفرش وأغطية، وللأطفال ألعاباً ومجموعات قصصية.

كما تعمل هيئة قضاء زحلة على التواصل مع الدوائر المعنية لتأمين معاينات طبية للعائلات.

وكذلك تسلمت المساعدات من مركزية "التيار" وتمّ فرزها وتوزيعها على 9 من مراكز الإيواء في زحلة.

وشكرتْ هيئة قضاء زحلة جميع مَن قدّم وساعد وعمل على توزيع المساعدات، وتحثّ على التكاتف والتعاون في هذه الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان