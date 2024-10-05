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تفقدت اليوم لجنة الطوارئ الطبية في التيار الوطني الحر مركز إيواء في قضاء المتن واطلعت على الأوضاع الصحية للمهجرين النازحين من بيوتهم وقدمت لهم بعض النصائح لحياة صحية سليمة، بحضور النائب ادغار طرابلسي، نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية الأستاذ غسان الخوري، منسق هيئة قضاء المتن المهندس إيلي الخوري ،الدكتور ريتا بولس منسقة هيئة الأطباء ، الدكتور وليم معوض منسق المهن الطبية ،منسقة هيئة المنصورية، المكلس، الديشونية السيدة ليليان حاموش وأعضاء من هيئة الطوارئ الطبية، وكذلك أعضاء من لجنة الإغاثة في هيئة قضاء المتن