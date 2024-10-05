الإمارات تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وحماية المدنيين

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أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني في ظل الظروف التي يمر بها، مجددا موقف الدولة تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه. بحسب "روسيا اليوم".



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت، فقد تلقى بن زايد اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الذي أعرب عن شكره وتقدير له لتوجيهه بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني.

وشدد الرئيس الإماراتي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الدولي.