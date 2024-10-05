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وزارة الشؤون لبت نداء أهالي رميش وأرسلت 3 شاحنات مساعدات لتعزيز صمودهم

5
OCTOBER
2024
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 انطلقت صباح اليوم 3 شاحنات في اتجاه بلدة رميش محمّلةً بمجموعة من السلع الأساسيّة لتعزيز صمود الأهالي المقيمين والنازحين في مناطق النزاع، وللتخفيف من عدد النازحين إلى العاصمة. 

تأتي هذه المساعدات بعد النداءات والمناشدات المتكررة التي وجّهها أهالي البلدة للمسؤولين، بحيث لبّت وزارة الشؤون الاجتماعية هذه المناشدات بالتنسيق والتعاون مع مجموعة من الجمعيات المحليّة والدولية والمنظمات وبمتابعة مباشرة من وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار.

قبيل انطلاق الشاحنات، شكر حجار الجميع على تجاوبهم السريع، وشكر منظمة SHEILD على المساهمة بالنقل والدعم اللوجيستي بالإضافة إلى الجيش اللبناني وال UNIFIL على مواكبتهم للشاحنات وفريق عمل الوزارة الذي عمل خلال 48 ساعة على التنسيق لتأمين هذه المساعدات.

تتضمّن هذه الشاحنات 5 أطنان من الطحين و2000 ليتر من المازوت من جمعية DORCAS، و 6000 ليتر من مياه الشرب من مجلس موظفي "الأسكوا"، 240 حصّة نظافة من Save the Children واليونيسف، 600 حصّة غذائية، 461 حرام و 294 فرشة بالاضافة الى مواد غذائية متفرّقة من World Vision و 150 لمبة على الطاقة الشمسيّة من ال UNHCR.

ستتبع هذه الشحنة مجموعة من المساعدات الأسبوع المقبل مخصّصة لمرجعيون وحاصبيا.

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