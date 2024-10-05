عناوين الصحف ليوم السبت 5 تشرين الأول 2024

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الأخبار

خطبة السّلاح: قاوموا!

كمائن الموت تلاحق جنود العدو المتسللين عبر الحدود

أميركا مستعجلة لحصاد العدوان: انتخبوا جوزيف عون رئيساً كمدخل لوقف الحرب

6 مستشفيات بين التوقف الكامل والمؤقّت: العدوّ يبدأ حربه على المرافق الصحية

البناء

يوم رابع من فشل الاحتلال بالتقدم وعدد الإصابات صار بالمئات… واشتعال الجليل / الخامنئي خسارة نصرالله موجعة لكن المقاومة لن تهزم …وعراقجي في بيروت / المقاومة العراقية تستهدف لواء جولاني في الجولان المحتل والإصابات بالعشرات

الجمهورية

واشنطن الأولوية لانتخاب رئيس .. والجنوب يشتعل وحضور إيراني في بيروت وفرنسي في المنطقة

اللواء

الاحتلال لفصل لبنان عن سوريا وضربات موجعة للمقاومة في الجنوب

واشنطن ترفض شروط الوزير الإيراني وتؤكد على إجراء إتصالات للتهدئة