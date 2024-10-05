"الجمهورية": مهمّة صعبة لوزير الخارجية الفرنسية في اسرائيل الاسبوع المقبل

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الجمهورية - على ما هو مؤكّد، فإنّ باريس التي تبدو متحمسة للدفع بالمبادرة الدولية لوقف اطلاق النار، فإنّ تقديرات ديبلوماسية غربية تحدثت عن صعوبة مسبقة تعتري مهمّة وزير الخارجية الفرنسية في اسرائيل الاسبوع المقبل، وخصوصاً أن لا احد من المستويين السياسي والعسكري في اسرائيل، مهتماً بوقف اطلاق النار في الوقت الراهن».

وتتقاطع تلك التقديرات، مع قناعة يبديها مسؤول كبير بقوله لـ«الجمهورية»، انّ الحراك الدولي مطلوب وبإلحاح، وهناك مشاورات مكثفة تجري على مستويات دولية متعددة، ولكن لا أعتقد أنّها ستؤدي الى اي نتيجة، كما نرى الأمور فإنّ الوضع برّمته صار مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالجبهة الايرانية- الاسرائيلية، فهناك كلمة السرّ التي ستحدّد مجرياتها المسار الذي سيسلكه الوضع في جنوب لبنان وكذلك الوضع في المنطقة بصورة عامة».

وقال المسؤول عينه، انّ كلام الرئيس الأميركي جو بايدن عن انّه سيتجنّب اندلاع حرب شاملة، يصطدم بواقع على الأرض يسير في اتجاه معاكس. وارتفاع التوتر على الخط الايراني- الاسرائيلي الى ما فوق الغليان، لا يوحي فقط بأنّ الحرب الشاملة باتت قريبة، بل يوحي أنّها صارت على الابواب، يعزز ذلك التدحرج المتسارع للوضع في ظل التهديد الإسرائيلي بالردّ على الهجوم الإيراني الصاروخي، والتهديد الإيراني بالردّ على الردّ.