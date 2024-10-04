مكتب ميقاتي ينفي ما أوردته الـ MTV

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صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، التوضيح الاتي: "ورد في تقرير ضمن نشرة الاخبار المسائية لمحطة الMTV ان دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حمل الى صاحب الغبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس اقتراحين لحل الازمة الرئاسية".

أضاف: "إن ما ورد في التقرير عار من الصحة جملة وتفصيلا، والزيارة تندرج في اطار التشاور مع صاحب الغبطة، وليس دور رئيس الحكومة ان يملي على غبطته او السادة النواب ما يجب القيام به.كما ان تصريح دولة الرئيس بعد الزيارة كان واضحا في التأكيد انه أطلع غبطتَه على ما تمّ التوافقُ عليه في لقاءِ عين التينة مع دولةِ الرئيس نبيه بري ومعالي وليد بيك جنبلاط على إلحاحيةِ القيام بما يمليهِ علينا جميعًا واجبنُا الوطني وما يحتّمُه الظرفُ الخطيرْ والدقيقْ الذي نمرُّ فيه جميعنا من دون استثناء".