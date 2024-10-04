"لا يمكن أن نترك واجباتنا"... الابيض: تزايد الضحايا يكشف غياب الأخلاق الدولية أمام جرائم إسرائيل

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أعلن وزير الصحة فراس الأبيض عن ارتفاع عدد الشهداء في لبنان إلى 2011 شهيدًا، مع تسجيل 9500 جريح، حيث سقط اليوم 11 شهيدًا من المسعفين. وأكد الأبيض أن هذا الواقع يعكس المستوى اللاأخلاقي الذي تتعامل به إسرائيل، وكذلك صمت المجتمع الدولي تجاه ما يجري من انتهاكات.

وأضاف الأبيض أن إسرائيل تدرك تمامًا ما تقوم به من هجمات على المراكز الصحية، لكنه شدد على أهمية مواصلة الجهود الإنسانية. "لا يمكن أن نترك واجباتنا، ولذلك نناشد الدول الأخرى لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الوقت العصيب"، قال الأبيض.

وفي إطار الجهود المستمرة لتلبية احتياجات النازحين، أوضح الأبيض أنه تم رفع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية لمدة أربعة أشهر. وأشار إلى أن لبنان تلقى مساعدات من عدة دول، بما في ذلك الإمارات ومصر وبولندا، حيث سيتم توزيع الجزء الأول من هذه المساعدات على النازحين، بينما سيتم تخصيص الجزء الثاني للمستشفيات لتلبية احتياجات المصابين.